Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A3 Building, Ecolife Capitol

- 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN APPLY JOB CHÍNH THỨC SAU GĐ INTERNSHIP
JOB DESCRIPTIONS
- Tham gia các dự án phát triển Supply and Brand networks của Thương mại điện tử Xuyên biên giới (Business development of Cross border eCom)
- Tham gia planning và budgeting cho việc mua hàng (Ecom Supply Purchasing)
- Tham gia khảo sát, phân tích báo giá để đề xuất Mua hàng/Orders
- Tham gia quản lý Hợp đồng, Đơn hàng (payment, shipping, receiving...)
- Tham gia quản lý Category, Pricing, Promotion cho hệ thống Ecom, Website
- Tham gia quản lý Ecom merchandise/display cho hệ thống Ecom, Website
- Tham gia quản lý dữ liệu và tình trạng hàng tồn kho
- Tham gia quản lý và phát triển Supply Network quốc tế và nội địa

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Start-up ADN và tinh thần máu lửa
- Khát khao học hỏi và nhiệt huyết
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán
- Khả năng xử lý vấn đề tốt
- Có laptop để chủ động công việc
(Ưu tiên Tiếng Anh tốt là một lợi thế)
(Ưu tiên ứng viên có kế hoạch apply job chính thức tại Kolabuy sau khi kết thúc giai đoạn Internship)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

I. WHY KOLABUY?
- Nền tảng tiên phong về Cross-border Ecommerce tại Việt Nam
- Làm việc trực tiếp và cơ hội được mentor by C-levels
- Được đào tạo và phát triển siêu tốc trong môi trường Startup
- Vô vàn cơ hội trở thành Key Persons, Leaders và C-level unlimited
- Frameworks làm việc chuẩn Start-up từ quốc tế: Agile, Scrum, OKRs,...
- Môi trường trẻ, năng động và hiện đại, open phong cách quốc tế
- Văn hóa sharing minh bạch, tôn trọng cá nhân và phẳng tối đa
- Được “Chiến” và “Cháy” trong một startup khát khao và đầy tham vọng do great things
II. BENEFITS AND FUN
- Tuyển dụng Thành viên chính thức sau giai đoạn Internship (nếu phù hợp)
- Phụ cấp thực tập + Thưởng/Thưởng nóng (nếu có)
- Tham gia Team Building, Party, Nghỉ mát và Events của Công ty
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định và chính sách Công ty
- Lộ trình và cơ hội tăng lương, thăng tiến rõ ràng, tiềm năng
III. LEADERSHIP & TALENT GROWTH
- Học được sự đam mê khát khao khám phá của một Start-up
- Được training unlimited, phát triển siêu tốc trong một Start-up
- Được training toàn diện về cách một startup và business hoạt động
- Promote Leadership & Communication, về Agile và Teamwork frameworks
- Có cơ hội làm việc với đối tác và nhân sự chuyên nghiệp từ quốc tế
- Promote lên các vị trí leaders, managers tại startup trẻ và tham vọng như Kolabuy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

