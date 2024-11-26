Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Smart Outsourcing

Photographer/Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Văn Phòng C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện công việc hỗ trợ chỉnh sửa video được phân công theo yêu cầu của bộ phận và Công ty.
Phối hợp với phòng MKT hỗ trợ biên tập nội dụng, chỉnh sửa video.
Lên ý tưởng dựng video đăng trên fanpage của công ty nhằm mục đích truyền thông văn hóa doanh nghiệp.
Hỗ trợ quay phim, chụp ảnh các sự kiện truyền thông nội bộ.
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường đại học.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có đời sống lành mạnh.
Có tư duy về hình ảnh, âm thanh, điện ảnh.
Có kỹ năng sử dụng một số phần mềm dựng, chỉnh sửa video cơ bản.
Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế.
Chủ động, không ngại thử sức ở các công việc mới.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2,000,000 - 3,000,000VNĐ/tháng.
Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng về edit video.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, Ban lãnh đạo tâm lý, luôn quan tâm đến CBNV.
Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu thực tập.
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào, sự kiện của Công ty.
Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

