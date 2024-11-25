Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

MayCha được thành lập vào năm 2018 với sứ mệnh mang tinh hoa trà Việt đến gần hơn với mọi người: sản phẩm chất lượng và sáng tạo, dịch vụ thân thiện, tiện lợi và giá cả phải chăng. Với niềm đam mê sâu sắc với trà, những người sáng lập MayCha đã đi khắp các vùng miền ở Việt Nam và khắp thế giới để tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất và phát triển những công thức nấu ăn ngon nhất cho khách hàng Việt Nam. Đến năm 2024, MayCha đã mở rộng tới hơn 84 cửa hàng ở khu vực miền Nam và miền Trung, bán được 1,5 triệu cốc mỗi ngày và trở thành thương hiệu hàng đầu trên tất cả các nền tảng trực tuyến. MayCha liên tục đổi mới chất lượng sản phẩm và mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, với mục tiêu trở thành thương hiệu trà số một tại chuỗi thị trường tại Việt Nam.

Với mỗi vị trí Thực tập sinh, đội ngũ MayCha luôn nổ lực để hướng dẫn, đào tạo giúp các bạn thực hiện được công việc thực tế sau quá trình tiếp nhận kiến thức tại trường.

Thực tập tại MayCha – cơ hội vàng để học hỏi và trải nghiệm thực tế! Không chỉ làm quen với công việc, bạn còn được dẫn dắt bởi những người có kinh nghiệm và tích lũy kỹ năng chuyên nghiệp. Đừng bỏ lỡ, ứng tuyển ngay để phát triển sự nghiệp từ hôm nay

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TTS THU MUA (MẢNG NON-FOOD)

Được hướng dẫn một phần hoặc toàn bộ những hạng mục công việc dưới đây theo sự hướng dẫn và theo dõi của Quản lý trực tiếp:

Soạn thảo hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng và chứng từ thanh toán hợp đồng

Tìm kiếm nhà cung cấp và đặt hàng

Tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban liên quan, liên hệ nhà cung cấp báo giá và đàm phán giá

Theo dõi đơn hàng, xử lý các sự cố phát sinh

Hỗ trợ thúc đẩy nhà cung cấp giao hàng đúng hạn và lấy chứng từ chính xác.

Thực hiện các công việc giao nhận hàng mẫu đơn giản cho dự án.

Lưu trữ chứng từ và giấy tờ hợp lý cho từng nhiệm vụ được phân công.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối thực tập full-time (ưu tiên các bạn chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng)

- Sử dụng thành thạo Word, Excel

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong việc soạn thảo hợp đồng, giấy tờ có liên quan

- Định hướng theo Thu mua (Đặc biệt mảng Non-Food)

- Ưu tiên ứng viên có khả năng đàm phán, thương lượng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn thực hiện công việc thực tế

Hỗ trợ mức thực tập 3.000.000 đồng/ tháng

Hỗ trợ gửi xe hằng tháng

Tham gia vào các hoạt động tại Công ty

