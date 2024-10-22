Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Mức lương
2 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14 ĐƯỜNG SỐ 41, KP 2, PHƯỜNG AN KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 8 Triệu

- Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các banner, sản phẩm truyền thông cho các sản phẩm của công ty.
- Phối Hợp tổ chức Livestream, quay short video định kỳ.
- Tham gia lên ý tưởng xây dựng kịch bản video, phối hợp với biên tập viên dựng video.
- Thực hiện quay, dựng các video (giới thiệu sản phẩm, sự kiện, cảm nhận/đánh giá sản phẩm,...), edit video tiktok / youtube theo yêu cầu của người hướng dẫn
- Phụ trách phân phối và phát triển nội dung sản phẩm trên đa dạng các kênh truyền thông (YouTube, Facebook, TikTok...).
- Cập nhật các thông tin sự kiện hot, trend thường xuyên vào video.
- Báo cáo, lập kế hoạch và đưa ra ý tưởng mới.
- Hỗ trợ các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 2 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng phần mềm edit cơ bản như premier, photoshop, AI, canva, capcut... (ưu tiên có kinh nghiệm)
- Biết sử dụng tiếng anh cơ bản
- Thực tập Fulltime
- Yêu thích và định hướng lâu dài về mảng thiết kế & edit video
- Nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chính sách lương thưởng, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Được học hỏi và làm việc trong môi trường năng động.
- Lương thực tập 2.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng (không tham gia BHXH)
- Thực tập sinh được đào tạo và thực hành chuyên ngành miễn phí.
- Được trải nghiệm môi trường làm việc và rút kinh nghiệm thực tế.
- Được tham quan trải nghiệm thực tế các Farm trên nhiều tỉnh thành
- Nếu thực tập tốt sẽ được nhận làm nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 14 ĐƯỜNG SỐ 41, KP 2, PHƯỜNG AN KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

