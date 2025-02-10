Tuyển Thực tập sinh Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Test trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ.

Hỗ trợ, chăm sóc giáo viên và học viên trong quá trình học tập

Kiểm soát lớp học, dự giờ lớp học

Sắp xếp lịch dạy, hỗ trợ điều phối giáo viên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh.

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học hỏi, kỷ luật.

- Tiếng Anh thành thạo bốn kỹ năng (đặc biệt kỹ năng Nói) là một lợi thế.

- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan.

- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng (Tính theo ngày công full/time) + thưởng.

2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin