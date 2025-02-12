Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tải, tối ưu SEO onpage các trang sản phẩm, danh mục sản phẩm, bài viết tin tức blog

Triển khai internal link các sản phẩm theo mô hình silo

Research keywords, lên layout nội dung phù hợp cho các trang danh mục sản phẩm, ngành hàng và bài tin tức

Tiếp nhận định hướng từ trưởng bộ phận để đưa plan triển khai và thực thi ở ngành hàng, cụm topics phù hợp với từng giai đoạn

Triển khai offpage trên các nền tảng social profile hỗ trợ hiệu suất performance

Hỗ trợ xây dựng nội dung SEO

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức SEO cơ bản

Đã từng thao tác làm việc trên Google Sheets

Điểm cộng nếu có:

Có sở thích tìm hiểu, theo dõi các thông tin về công nghệ thông tin, AI, các sản phẩm công nghệ

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh từ trung bình đến khá tốt

Có tư duy trong việc phân phối khối lượng công việc theo timeline hợp lý

Có tư duy mạch lạc trong việc nhận thông tin, giải quyết vấn đề

Có tư duy research, nghiên cứu và đúc kết thông tin tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ phụ cấp, dấu mộc thực tập

Daily food đa dạng (miễn phí sữa chua, trái cây, trà, cafe, bánh kẹo)

Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện

Được hướng dẫn công việc tận tình, đào tạo về SEO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.