Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tải, tối ưu SEO onpage các trang sản phẩm, danh mục sản phẩm, bài viết tin tức blog
Triển khai internal link các sản phẩm theo mô hình silo
Research keywords, lên layout nội dung phù hợp cho các trang danh mục sản phẩm, ngành hàng và bài tin tức
Tiếp nhận định hướng từ trưởng bộ phận để đưa plan triển khai và thực thi ở ngành hàng, cụm topics phù hợp với từng giai đoạn
Triển khai offpage trên các nền tảng social profile hỗ trợ hiệu suất performance
Hỗ trợ xây dựng nội dung SEO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng thao tác làm việc trên Google Sheets
Điểm cộng nếu có:
Có sở thích tìm hiểu, theo dõi các thông tin về công nghệ thông tin, AI, các sản phẩm công nghệ
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh từ trung bình đến khá tốt
Có tư duy trong việc phân phối khối lượng công việc theo timeline hợp lý
Có tư duy mạch lạc trong việc nhận thông tin, giải quyết vấn đề
Có tư duy research, nghiên cứu và đúc kết thông tin tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Daily food đa dạng (miễn phí sữa chua, trái cây, trà, cafe, bánh kẹo)
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện
Được hướng dẫn công việc tận tình, đào tạo về SEO
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
