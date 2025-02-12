Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

A. ADMIN (60%)

1/ Hỗ trợ tìm kiếm, làm việc với nhà cung cấp dịch vụ, booking vé máy bay, khách sạn cho nhân sự nội bộ & quốc tế;

2/ Hỗ trợ lên đề nghị thanh toán cho các hạng mục phát sinh (Chi phí công tác, chi phí văn phòng phẩm, chi phí thuê văn phòng, Grab, Mai Linh...)

3/ Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng (Cấp phát văn phòng phẩm, vệ sinh văn phòng, thiết bị văn phòng, liên hệ quản lý tòa nhà sửa chữa khi phát sinh ...)

B. HR (30%)

1/ Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, lên bảng chấm công (Timesheet) hàng tháng cho bảng lương; bảng chi phí dịch vụ thanh toán cho nhân sự casual;

2/ Hỗ trợ lên ý tưởng kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức các chương trình đào tạo, event nội bộ (sinh nhật, team building, chương trình khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên..);

3/ Hỗ trợ đăng sàng lọc CV và cập nhật các CV mới, liên hệ ứng viên, soạn offer letter, hỗ trợ nhân viên Onboarding ngày đầu nhận việc....

C. OTHER (10%) Hỗ trợ một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan và cam kết thời gian thực tập tổi thiểu 3 tháng. Thực tập tại văn phòng ít nhất 3 ngày/ tuần.

o Khả năng giao tiếp tốt, chủ động, có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

o Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

o Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

o Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết trong mảng HR

o Được định hướng chuyên môn & được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phát triển và xây dựng lộ trình nghề nghiệp.

o Trợ cấp 3 triệu/ tháng trong quá trình thực tập.

o Hỗ trợ dấu mộc thực tập

o Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thân thiện, luôn khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.