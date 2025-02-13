Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ mộc thực tập Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn Có trợ cấp, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sales lĩnh vực ngoại - nội thất

Tư vấn - CSKH

Xử lý các hồ sơ, giấy tờ liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing,...

Có thể làm fulltime từ thứ 2 - thứ 7.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 2 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

