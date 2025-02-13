Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hỗ trợ mộc thực tập Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn Có trợ cấp, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sales lĩnh vực ngoại - nội thất
Tư vấn - CSKH
Xử lý các hồ sơ, giấy tờ liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing,...
Có thể làm fulltime từ thứ 2 - thứ 7.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Trên 2 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN AN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Đường số 29, Thuộc Dự án KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

