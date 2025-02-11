Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ONG & ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ONG & ONG
- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ các nhà thiết kế trong việc phát triển ý tưởng thiết kế nội thất cho các dự án.
Thực hiện các bản vẽ, phác thảo và mô hình 3D dưới sự hướng dẫn của các thiết kế trưởng.
Cập nhật và chỉnh sửa các bản vẽ kỹ thuật và các bản thiết kế mẫu theo yêu cầu.
Tham gia vào việc lựa chọn vật liệu, màu sắc, và đồ nội thất cho các không gian khác nhau.
Làm quen và sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Revit, và các phần mềm đồ họa khác.
Học hỏi các kỹ thuật và phương pháp thiết kế hiện đại để nâng cao kỹ năng cá nhân.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thiết kế Nội thất
Kiến trúc
Kỹ thuật Xây dựng
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế (AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Revit, v.v.).
Kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH ONG & ONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Trợ cấp thực tập 3.000.000 VND/tháng.
- Chi phí gửi xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONG & ONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
