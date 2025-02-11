Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ONG & ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ các nhà thiết kế trong việc phát triển ý tưởng thiết kế nội thất cho các dự án.

Thực hiện các bản vẽ, phác thảo và mô hình 3D dưới sự hướng dẫn của các thiết kế trưởng.

Cập nhật và chỉnh sửa các bản vẽ kỹ thuật và các bản thiết kế mẫu theo yêu cầu.

Tham gia vào việc lựa chọn vật liệu, màu sắc, và đồ nội thất cho các không gian khác nhau.

Làm quen và sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Revit, và các phần mềm đồ họa khác.

Học hỏi các kỹ thuật và phương pháp thiết kế hiện đại để nâng cao kỹ năng cá nhân.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Thiết kế Nội thất, Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Thiết kế Nội thất

Kiến trúc

Kỹ thuật Xây dựng

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế (AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Revit, v.v.).

Kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ONG & ONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Các bạn sẽ được hướng dẫn quy trình thiết kế, các vật liệu sử dụng, cách làm việc nhóm và tư duy phát triển 1 sản phẩm thiết kế.

- Trợ cấp thực tập 3.000.000 VND/tháng.

- Chi phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển

