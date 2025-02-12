Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmet, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1

Mô tả công việc:

Hỗ trợ triển khai quy trình tuyển dụng theo nhu cầu tuyển dụng của công ty

Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn tuyển dụng.

Hỗ trợ quản lý các kênh tuyển dụng của công ty

Cập nhật dữ liệu thông tin ứng viên và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan khác

Yêu cầu;

Đang học hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực và ngành khác có liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm liên hệ với các trường để tìm ứng viên tìm năng

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word – Excel)

Yêu thích, có định hướng lâu dài trong ngành Tuyển dụng

Có laptop cá nhân.

Quyền lợi:

Được hỗ trợ 2 triệu/ tháng (Thực tập 2 tháng)

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức

- Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.

- 4 quý đều có 4 lần xét duyệt thưởng

- Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"

- Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng

- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Team Buiding hàng năm trong nước và ngoài nước

