Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING
- Hồ Chí Minh: 4
- 6
- 8 Calmet, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Mô tả công việc:
Hỗ trợ triển khai quy trình tuyển dụng theo nhu cầu tuyển dụng của công ty
Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn tuyển dụng.
Hỗ trợ quản lý các kênh tuyển dụng của công ty
Cập nhật dữ liệu thông tin ứng viên và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan khác
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang học hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực và ngành khác có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm liên hệ với các trường để tìm ứng viên tìm năng
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word – Excel)
Yêu thích, có định hướng lâu dài trong ngành Tuyển dụng
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ 2 triệu/ tháng (Thực tập 2 tháng)
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
- Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.
- 4 quý đều có 4 lần xét duyệt thưởng
- Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"
- Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng
- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc
- Team Buiding hàng năm trong nước và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
