Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 - 132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ dịch thuật các tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Hỗ trợ công tác tìm hiểu và nghiên cứu thị trường Trung Quốc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Dịch và phiên dịch khi cần thiết trong các sự kiện hoặc cuộc họp.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Trung HSK 4 trở lên.

HSK 4 trở lên

Chỉ tuyển sinh viên năm cuối

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có laptop hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3 triệu trở lên và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết.

Được training về content, social và các công cụ AI hỗ trợ công việc.

Cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Tham gia các hoạt động team building và sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin