Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VIỆT UY TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tin Holdings - 399 Nguyễn Kiệm, P9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng:

Hướng dẫn thủ tục nhận việc cho ứng viên nhận việc

Gửi thông báo đến các bộ phận liên quan chuẩn bị tiếp nhận Nhân sự mới.

Thực hiện các thủ tục liên quan theo “Quy trình tiếp nhận nhân sự mới”.

Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ nhân viên

Hỗ trợ công tác hậu cần cho các sự kiện tổ chức nội bộ của Công ty.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/ chờ bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Độ tuổi: 20 - 25

Chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế, Luật, ...

Có thể thực tập full-time, lên công ty ít nhất 5 ngày/ tuần

Nhanh nhẹn, hòa đồng, ham học hỏi, thái độ làm việc tích cực, siêng năng, cẩn thận.

Sử dụng thành thạo máy tính và kỹ năng văn phòng

Có khả năng chỉnh ảnh, sáng tạo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT UY TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn đào tạo các công việc thực tế về nhân sự - tuyển dụng

Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến.

Được cung cấp số liệu thực tế của công ty để làm khóa luận

Được công ty xác nhận và đóng dấu vào báo cáo khóa luận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT UY TÍN

