Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dcorp HCM

- Tòa nhà Dcorp, 12/4 Hoàng Hoa Thám, phường 7, Q.Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp và đang tìm kiếm cơ hội để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ và quản lý F&B? Vị trí Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Triển Khai tại Dcorp Việt Nam sẽ giúp bạn có cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao chuyên môn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp!
Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Triển Khai
Dcorp Việt Nam
Bạn sẽ học được gì tại Dcorp Việt Nam?
Bạn có phù hợp với cơ hội này?
Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông, hoặc các ngành liên quan.
Trung thực, chăm chỉ, chủ động học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Yêu thích công nghệ, thích di chuyển, không ngại thử thách và sẵn sàng làm việc với khách hàng.
CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH
Hỗ trợ triển khai hệ thống POS theo từng đợt mở rộng (rollout) tại các chuỗi nhà hàng/ quán cà phê lớn.
Hỗ trợ triển khai hệ thống POS
Thực hiện các công việc triển khai cơ bản: cài đặt phần mềm ứng dụng ở mức độ cơ bản, hướng dẫn người dùng thao tác vận hành thiết bị phần cứng, phần mềm; cài đặt phần mềm ứng dụng ở mức độ cơ bản và các công việc liên quan khác.
Thực hiện các công việc triển khai cơ bản
Phối hợp và báo cáo tiến độ công việc với đội ngũ triển khai/ leader
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu cơ bản
Đảm bảo thời gian thực tập ít nhất 3 tháng, từ 3-5 ngày fulltime/ tuần.
Sức khỏe tốt, giọng nói dễ nghe
Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy)
Sẵn sàng làm việc theo dạng dự án (triển khai linh hoạt ngoài giờ...)
2. Kiến thức
Kiến thức nền tảng IT: là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC ngành IT, Hệ thống mạng, Hệ thống thông tin, Lập trình...
3. Kỹ năng
Học hỏi và thích nghi
Giao tiếp (nói và viết)
Giải quyết vấn đề
Làm việc nhóm
Thích ứng với thay đổi
4. Thái độ
Trung thực, trách nhiệm (có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, nếu có lỗi sai cần báo cáo trung thực để xử lý kịp thời)
Chăm chỉ, kiên trì (không bỏ cuộc giữa chừng)
Cầu thị, kiên nhẫn (học hỏi, lắng nghe và chủ động trao đổi để cùng giải quyết vấn đề).
Tôn trọng và hợp tác (tôn trọng bản thân, công việc, công ty, khách hàng để phối hợp tốt)
Cẩn thận, tỉ mỉ (kiểm tra thực hiện kỹ lưỡng, tránh sai sót)
Chủ động, linh hoạt (có thể thích nghi nhanh với các yêu cầu triển khai)
5. Thời gian thực tập: Đảm bảo thời gian thực tập ít nhất 3 tháng, từ 3-5 ngày fulltime/ tuần.
5. Thời gian thực tập:
CÔNG VIỆC NÀY SẼ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI:
Ứng viên thiếu sự trung thực
Ứng viên ngại học, ngại khó; không cẩn thận và thiếu sự kiên nhẫn.
Ứng viên không thích công việc di chuyển, triển khai tại cửa hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi kiến thức, kỹ năng cần thiết cho vị trí Kỹ Thuật Triển Khai.
Được hỗ trợ gửi xe, hỗ trợ chi phí ăn trưa, xăng xe là 2,000,000 VNĐ/ tháng.
Được hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập (có dấu mộc).
Tích lũy được những kinh nghiệm thực tế để tạo giá trị “ít mà chất” cho CV của mình.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức (theo tình hình kinh doanh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-tren-2-trieu-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job287090
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FAST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FAST MARKETING
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LANDMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu CÔNG TY TNHH LANDMART
1.2 - 1.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CP TOYAR INC
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AU-AVAGO CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần chứng khoán VPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu Công ty cổ phần chứng khoán VPS
2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XU HƯỚNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM&DV DK POWER
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TCC & Partners làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần TCC & Partners
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
3.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch Vụ EB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch Vụ EB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm