Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Techcombank Tower, 23 Lê Duẩn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phone screen ứng viên
Nhập và quản lý dữ liệu ứng viên lên hệ thống ATS
Sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và hội đồng phỏng vấn
Thông báo kết quả phỏng vấn và hỗ trợ quá trình onboarding của ứng viên
Tham gia các sự kiện tuyển dụng do Techcombank tổ chức, tham gia ngày hội việc làm tại trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối tại các trường Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành có liên quan
Thành thạo kỹ năng: Outlook, Work, Excel,..
Kỷ luật, Cẩn thận, Trách nhiệm
Thực tập fulltime 3 tháng

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ laptop, trang thiết cần thiết phục vụ công việc
Được hướng dẫn & đào tạo bài bản về quy trình tuyển dụng tại Techcombank
Cơ hội tiếp xúc & tuyển dụng các vị trí chính thức tại Techconbank
Được hỗ trợ phụ cấp trong suốt quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

