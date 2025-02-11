Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Techcombank Tower, 23 Lê Duẩn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phone screen ứng viên

Nhập và quản lý dữ liệu ứng viên lên hệ thống ATS

Sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và hội đồng phỏng vấn

Thông báo kết quả phỏng vấn và hỗ trợ quá trình onboarding của ứng viên

Tham gia các sự kiện tuyển dụng do Techcombank tổ chức, tham gia ngày hội việc làm tại trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối tại các trường Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành có liên quan

Thành thạo kỹ năng: Outlook, Work, Excel,..

Kỷ luật, Cẩn thận, Trách nhiệm

Thực tập fulltime 3 tháng

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ laptop, trang thiết cần thiết phục vụ công việc

Được hướng dẫn & đào tạo bài bản về quy trình tuyển dụng tại Techcombank

Cơ hội tiếp xúc & tuyển dụng các vị trí chính thức tại Techconbank

Được hỗ trợ phụ cấp trong suốt quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin