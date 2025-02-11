Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng trong quá trình tuyển dụng nhân sự

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng online và offline

Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng

Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 hoặc mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học và đam mê ngành nhân sự (tuyển dụng)

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình tuyển dụng và các kỹ năng cần thiết trong ngành nhân sự

Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực viễn thông

Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập

Được hỗ trợ chi phí Cơm + Đi lại (Theo thỏa thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.