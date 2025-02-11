Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng trong quá trình tuyển dụng nhân sự
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng online và offline
Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng
Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến tuyển dụng
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3-4 hoặc mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học và đam mê ngành nhân sự (tuyển dụng)
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quy trình tuyển dụng và các kỹ năng cần thiết trong ngành nhân sự
Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực viễn thông
Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập
Được hỗ trợ chi phí Cơm + Đi lại (Theo thỏa thuận)
Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực viễn thông
Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập
Được hỗ trợ chi phí Cơm + Đi lại (Theo thỏa thuận)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
