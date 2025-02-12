Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập và quản lý data ứng viên.

Liên hệ ứng viên hẹn lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ công tác tạo nguồn ứng viên.

Hỗ trợ các công việc hồ sơ giấy tờ liên quan.

Hỗ trợ gọi điện, sắp xếp lịch phỏng vấn ứng viên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 theo học ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Luật, Marketing... Có đam mê với công việc và định hướng Nhân sự, Tuyển dụng.

Thời gian làm việc: trao đổi trong buổi phỏng vấn, ưu tiên thể làm fulltime T2 – T6 (8h – 17h)

Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo.

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia hỗ trợ quá trình tuyển dụng

Được đào tạo bài bản về sáng tạo nội dung truyền thông Nhân sự và Tuyển dụng.

Được hỗ trợ Phụ cấp gửi xe + ăn trưa + hoa hồng tuyển dụng.

Đánh giá và mộc sau thực tập

Địa điểm làm việc: 39B Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.