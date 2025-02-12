Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập và quản lý data ứng viên.
Liên hệ ứng viên hẹn lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ công tác tạo nguồn ứng viên.
Hỗ trợ các công việc hồ sơ giấy tờ liên quan.
Hỗ trợ gọi điện, sắp xếp lịch phỏng vấn ứng viên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 theo học ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Luật, Marketing... Có đam mê với công việc và định hướng Nhân sự, Tuyển dụng.
Thời gian làm việc: trao đổi trong buổi phỏng vấn, ưu tiên thể làm fulltime T2 – T6 (8h – 17h)
Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo.
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia hỗ trợ quá trình tuyển dụng
Được đào tạo bài bản về sáng tạo nội dung truyền thông Nhân sự và Tuyển dụng.
Được hỗ trợ Phụ cấp gửi xe + ăn trưa + hoa hồng tuyển dụng.
Đánh giá và mộc sau thực tập
Địa điểm làm việc: 39B Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK
