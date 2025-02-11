Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Rainbow 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Rainbow 5S
- Hồ Chí Minh: 292 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Chuyển đổi/ tối ưu hóa những sản phẩm game mobile thành bản mini game chơi thử Playable Ads 30s
Phối hợp với các sản phẩm, marketing để lên kế hoạch triển khai thực hiện Playable Ads
Đọc hiểu source code, nghiên cứu, thích ứng với các công nghệ mới
Được đào tạo các kiến thức về Cocos và được tham gia vào các dự án thưc tế tại công ty
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 các trường Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc sinh viên mới ra trường
Ưu tiên ứng viên có thể làm full time tại văn phòng công ty
Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt, sáng tạo tốt
Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Có kinh nghiệm làm việc với Cocos và có sản phẩm về Game là một lợi thế
Năng động, có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Rainbow 5S Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Du lịch, teambuilding được hổ trợ 100%
Ăn vặt, đồ uống free mỗi tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rainbow 5S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
