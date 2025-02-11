Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Rainbow 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Chuyển đổi/ tối ưu hóa những sản phẩm game mobile thành bản mini game chơi thử Playable Ads 30s

Phối hợp với các sản phẩm, marketing để lên kế hoạch triển khai thực hiện Playable Ads

Đọc hiểu source code, nghiên cứu, thích ứng với các công nghệ mới

Được đào tạo các kiến thức về Cocos và được tham gia vào các dự án thưc tế tại công ty

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích chơi Game, đam mê phát triển Game đặc biệt là Game mobile

Sinh viên năm 3, 4 các trường Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc sinh viên mới ra trường

Ưu tiên ứng viên có thể làm full time tại văn phòng công ty

Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt, sáng tạo tốt

Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Có kinh nghiệm làm việc với Cocos và có sản phẩm về Game là một lợi thế

Năng động, có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Rainbow 5S Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Du lịch, teambuilding được hổ trợ 100%

Ăn vặt, đồ uống free mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rainbow 5S

