Tuyển Thực tập sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Nhập thông tin hồ sơ lên Data.

Hỗ trợ xử lý công văn , pháp lý, văn bản hành chính.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật.

Yêu thích đam mê lĩnh vực Tuyển dụng, Hành chính – Admin. Tự tin, năng nổ.

Đảm bảo thời gian làm việc 5 ngày/tuần.

Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel, sẵn sàng học cách sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng + Hỗ trợ cơm trưa văn phòng.

Được đào tạo về các công việc hành chính, công văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

