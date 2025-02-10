Tuyển Thực tập sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Nhập thông tin hồ sơ lên Data.
Hỗ trợ xử lý công văn , pháp lý, văn bản hành chính.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật.
Yêu thích đam mê lĩnh vực Tuyển dụng, Hành chính – Admin. Tự tin, năng nổ.
Đảm bảo thời gian làm việc 5 ngày/tuần.
Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel, sẵn sàng học cách sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.
Yêu thích đam mê lĩnh vực Tuyển dụng, Hành chính – Admin. Tự tin, năng nổ.
Đảm bảo thời gian làm việc 5 ngày/tuần.
Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel, sẵn sàng học cách sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.
Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng + Hỗ trợ cơm trưa văn phòng.
Được đào tạo về các công việc hành chính, công văn.
Được đào tạo về các công việc hành chính, công văn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
