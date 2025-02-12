Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1426 Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lấy ý kiến của khách hàng, khảo sát mặt bằng, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Hỗ trợ triển khai thiết kế theo sự phân công của lãnh đạo.
- Hỗ trợ chuẩn bị mô hình thiết kế để trình bày với khách hàng
-Hỗ trợ giám sát, kiểm tra công trình đảm bảo theo đúng bản vẽ thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường Đại Học , Cao đẳng chuyên ngành liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thiết kế: AutoCad, Photoshop, 3DS Max, Sketchup, Vray,... là một lợi thế.
- Nắm bắt ý tưởng và thể hiện lên bản vẽ 2D, 3D.
- Khả năng chỉnh sửa bản vẽ nhanh.
- Có tinh thần học hỏi, chịu khó, nghiêm túc với công việc

Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ dấu mộc, thời gian thực tập từ 2-3 tháng, được hỗ trợ chi phí thực tập chi tiết thoả thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA

Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Eco Green Saigon, 107 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh

