Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA
- Hồ Chí Minh: 1426 Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ lấy ý kiến của khách hàng, khảo sát mặt bằng, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Hỗ trợ triển khai thiết kế theo sự phân công của lãnh đạo.
- Hỗ trợ chuẩn bị mô hình thiết kế để trình bày với khách hàng
-Hỗ trợ giám sát, kiểm tra công trình đảm bảo theo đúng bản vẽ thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thiết kế: AutoCad, Photoshop, 3DS Max, Sketchup, Vray,... là một lợi thế.
- Nắm bắt ý tưởng và thể hiện lên bản vẽ 2D, 3D.
- Khả năng chỉnh sửa bản vẽ nhanh.
- Có tinh thần học hỏi, chịu khó, nghiêm túc với công việc
Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI