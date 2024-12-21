Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Thiết kế tất cả hình ảnh phục vụ marketing trên các kênh Social Media: Website, Facebook,...

- Thiết kế các ấn phẩm offline (standee, voucher, brochure,...)

- Chỉnh sửa hình ảnh và edit video (cơ bản)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Từ 8h00 - 12h00 và 13h30 - 17h30

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 trở lên, ưu tiên có thể đi làm Fulltime

- Sử dụng tốt một trong các phần mềm thiết kế như AI, Photoshop,...

- Sử dụng thành thạo Capcut

- Chủ động và chịu khó học hỏi, sáng tạo trong công việc

- Có Laptop cá nhân khi đi thực tập

- Thực tập tối thiểu là 3 tháng .

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ lương thực tập.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có rất nhiều cơ hội học tập, rèn luyện kĩ năng

- Có cơ hội được xem xét trở thành nhân viên chính thức của công ty nếu đạt thành tích tốt trong công việc

- Hỗ trợ xác nhận và đóng dấu thực tập của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

