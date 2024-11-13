Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1,Tòa nhà TXT, Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích , Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Liên hệ, trực chat tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm của Richer Commodity: sữa hạt điều, sữa hạt điều trẻ em, hạt điều đóng hộp...qua các trang facebook, tiktok, sàn TMĐT, không đi thị trường.
Lưu thông tin đơn hàng, phối hợp với các bộ phân liên quan, đơn vị vận chuyển để giao hàng cho khách một cách nhanh chóng.
Các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành kinh doanh, kinh tế,...
Đáp ứng thời gian làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có đam mê và định hướng theo kinh doanh
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Đam mê kiếm tiền..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập: 3.000.000đ/tháng
Được hỗ trợ hoàn thành chương trình học, báo cáo và khóa luận tốt nghiệp
Hỗ trợ dấu mộc
Tham gia các hoạt động: nghỉ mát hàng năm, team building,...
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ, tết...
Các chế độ thưởng tháng, quý, năm...
Được tham gia các khóa học nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY
