Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Được đạo tạo và thực chiến các đầu việc sau:
Tham dự các cuộc họp dự án với khách hàng, đóng vai trò là người liên lạc giữa khách hàng và nhóm dự án
Thực hiện việc trao đổi thông tin, tư vấn chuyển đổi cho khách hàng có thể dùng dịch vụ chuyển đổi số với Lark.
Trao đổi với khách hàng để nắm được thông tin về thực trạng vận hành, quy trình và hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá quy trình phối hợp và làm việc của doanh nghiệp.
Tìm hiểu về nhu cầu quản trị của BOD, nhu cầu phối hợp làm việc giữa các phòng ban, nhu cầu quản trị vận hành, hiệu suất, chi phí, báo cáo của các bộ phận: Marketing, Sales, CSKH, HR, Kế Toán...
Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình vận hành và chuyển đổi
Phối hợp cùng team Chuyển đổi số để hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng của Sản Phẩm, Dịch Vụ tới Khách Hàng.
Quản lý dữ liệu khách hàng, thu thập và phân tích thông tin khách hàng, đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.
Giới thiệu các Dịch Vụ khác tới khách hàng để có cơ hội UpBase. Trao đổi với bộ phận kinh doanh thông tin để hỗ trợ Upsale và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 3-6 tháng về Sales, Chăm sóc khách hàng, triển khai phần mềm/dịch vụ...ở các công ty công nghệ, dịch vụ, thương mại điện tử...
Kỹ năng teamwork giữa các bộ phận tốt.
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn tốt.
Luôn suy nghĩ tích cực, tư duy giải pháp và make thing happen.
Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

