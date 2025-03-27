Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công tác truyền thông tuyển dụng các vị trí sales: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Tham gia trong quá trình phỏng vấn đánh giá ứng viên.
Hướng dẫn ứng viên hoàn tất hồ sơ, hợp đồng;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.
Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học đã tốt nghiệp các chuyên ngành (Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh,...) đang chờ bằng;
Khả năng giao tiếp nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức tại phòng Tuyển dụng.
Trợ cấp lương theo chế độ của công ty.
Được đào tạo về các kỹ năng và nắm bắt quy trình tuyển dụng bài bản.
Được tham gia các hoạt động văn nghệ, văn hóa phong trào tại doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

