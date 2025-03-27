Tuyển Thực tập sinh Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ công việc: xây dựng, phát triển cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok.
Lên ý tưởng, kịch bản về các dịch vụ của công ty (kịch bản kể chuyện hoặc thiên về hài)
Đăng bài lên các trang Web của công ty
Báo cáo công việc hàng tuần, tháng.
Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn lên được kịch bản (kịch bản hài,kịch bản sản phẩm...)
Có đam mê xây dựng các nền tảng social media như Facebook , TikTok, ..
Có kinh nghiệm lên nội dung kịch bản, video sản phẩm, kể chuyện,…

Tại Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 5 triệu đến 7 triệu tùy theo kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
Sử dụng dịch vụ miễn phí của công ty khi ký hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio

Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 217 Thụy Khuê Tây Hồ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

