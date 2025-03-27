Tuyển Thực tập sinh Rio Beauty Spa - Rio Tattoo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ công việc: xây dựng, phát triển cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok.

Lên ý tưởng, kịch bản về các dịch vụ của công ty (kịch bản kể chuyện hoặc thiên về hài)

Đăng bài lên các trang Web của công ty

Báo cáo công việc hàng tuần, tháng.

Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn lên được kịch bản (kịch bản hài,kịch bản sản phẩm...)

Có đam mê xây dựng các nền tảng social media như Facebook , TikTok, ..

Có kinh nghiệm lên nội dung kịch bản, video sản phẩm, kể chuyện,…

Quyền Lợi

Lương từ 5 triệu đến 7 triệu tùy theo kinh nghiệm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Sử dụng dịch vụ miễn phí của công ty khi ký hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

