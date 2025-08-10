Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

- Xây dựng hệ thống khách hàng là các nhà máy sản xuất Thực Phẩm Chức Năng, Sữa, Mỹ Phẩm...,tiếp cận, chăm sóc, chốt đơn hàng.
- Quản lý nhóm Kinh doanh, tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh tốt để đạt chỉ tiêu kinh doanh do công ty đề ra.
- Đề xuất các chiến lược marketing cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo từng giai đoạn cụ thể.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược quảng cáo, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của Công ty;
- Theo dõi xu hướng thị trường, ngành hàng, giá bán, theo dõi phân tích hành vi đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu thế thị trường để lập kế hoạch tiếp thị hiệu quả.
- Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.
- Phân tích môi trường kinh doanh, nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng, để có định hướng chiến lược trước mắt và lâu dài.
- Đưa ra các chiến lược và hỗ trợ tăng trưởng.
- Nắm bắt tình hình đội nhóm kinh doanh và báo cáo cho cấp trên.
- Phối hợp cùng bộ phận tuyển dụng để tìm kiếm và tuyển chọn, xây dựng nhân sự cho đội nhóm.
- Là cầu nối truyền đạt ý kiến của cấp trên cho bộ phận.
- Lập báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên (báo cáo công việc theo tuần, tháng,...)

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan.
- Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Dược, Thực phẩm, Hóa mỹ phẩm… với ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng.
- Có kinh nghiệm trong ngành buôn bán nguyên liệu, sales B2B: Dược, Thực Phẩm, Hóa Mỹ Phẩm…
- Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, các sản phẩm, nguyên liệu, thành phẩm về sữa, mỹ phẩm, TPCN,...
- Kỹ năng lập kế hoạch,
- Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30 - 60 triệu ++ (Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng doanh số + thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty…)
- Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.
- Tham gia các họat động tập thể hàng năm do công ty tổ chức: Team Building, Du lịch,…
- Phụ cấp theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Tổ 57B, Cụm 9,Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

