Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian: 8h00-17h00 từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy; Nghiên cứu các quy định pháp luật, đưa ra quan điểm pháp lý đối với các vụ việc được phân công; Hỗ trợ Luật sư, Chuyên viên trong quá trình tư vấn, giải quyết các thủ tục hành chính và tranh chấp về đất đai, dân sự, doanh nghiệp,... Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn bao gồm: Soạn thảo đơn từ, công văn, thông báo, thư tư vấn, hợp đồng,...
Thời gian: 8h00-17h00 từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy;
Nghiên cứu các quy định pháp luật, đưa ra quan điểm pháp lý đối với các vụ việc được phân công;
Hỗ trợ Luật sư, Chuyên viên trong quá trình tư vấn, giải quyết các thủ tục hành chính và tranh chấp về đất đai, dân sự, doanh nghiệp,...
Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn bao gồm: Soạn thảo đơn từ, công văn, thông báo, thư tư vấn, hợp đồng,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là một lợi thế Có laptop, phương tiện đi lại Có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình Đam mê nghề nghiệp, quyết tâm theo đuổi mục tiêu
Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là một lợi thế
Có laptop, phương tiện đi lại
Có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình
Đam mê nghề nghiệp, quyết tâm theo đuổi mục tiêu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các Luật sư, Chuyên viên nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm Được đào tạo, hướng dẫn xử lý hồ sơ theo quy trình bài bản từ tiếp nhận thông tin khách hàng đến khi hoàn tất vụ việc Được trực tiếp liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc Được thực tập và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và các kỹ năng khác Được hưởng trợ cấp 1.500.000 VNĐ/tháng (xăng xe, ăn trưa) Được hưởng hỗ trợ, thưởng, hoa hồng vụ việc theo năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc Sau 03-06 tháng có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và được đóng BHXH nếu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty Được hưởng chế độ du lịch hàng năm, ngày phép theo quy định của Công ty
Được làm việc với các Luật sư, Chuyên viên nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm
Được đào tạo, hướng dẫn xử lý hồ sơ theo quy trình bài bản từ tiếp nhận thông tin khách hàng đến khi hoàn tất vụ việc
Được trực tiếp liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc
Được thực tập và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và các kỹ năng khác
Được hưởng trợ cấp 1.500.000 VNĐ/tháng (xăng xe, ăn trưa)
Được hưởng hỗ trợ, thưởng, hoa hồng vụ việc theo năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc
Sau 03-06 tháng có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và được đóng BHXH nếu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty
Được hưởng chế độ du lịch hàng năm, ngày phép theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 15 Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

