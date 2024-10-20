Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

1. Quản lý lớp học:

- Thu BTVN và chấm điểm

- Nhập các thông tin vào Class Journal

- Quản lý Stamps của Học sinh - Vé máy bay

- Trả BTVN + tài liệu mới nếu có

- Tổng kết lớp cùng Giáo viên: khen ngợi, nhắc nhở Học sinh (nếu có), lưu ý thêm cho buổi học tới

2. Chuẩn bị các học liệu : Phần mềm Elsa

3. Tương tác ở nhà

- Tracking tình hình và nhắc nhở học sinh nộp bài

- Bonding cùng học sinh trong group lớp

- Nhắn tin hỏi thăm, feedback

4. Hỗ trợ học sinh và báo cáo định kỳ

5. Bổ trợ các học sinh yếu

6. Soạn các tài liệu theo hướng dẫn

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức:

+ Điểm thi ĐH môn TA >8,6 hoặc IELTS min 7.0

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp

+ Kết nối

+ Lắng nghe

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh

- Tố chất:

+ Nhanh nhẹn

+ Thân thiện

- Khác

Chiều: 13h30 – 17h30 Tối 17h30 -21h30

Làm thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Thời gian thực tập từ 1 - 3 tháng

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 3- 4 triệu/tháng

Lương cứng: 2,340,000VNĐ/tháng

2. Thưởng:

- Thưởng sáng kiển

3. Hỗ trợ/Phụ cấp:

- Hỗ trợ cơm trưa : 30,000đ/ngày

- Hỗ trợ đi lại: 100,000Đ/tháng

4.Quyền lợi:

- Không có kinh nghiệm được đào tạo BÀI BẢN

- Được trực tiếp tham gia LÀM VIỆC

- Học hỏi hết mình

- Nhận kết quả đánh giá và dấu thực tập của công ty

- Được tài trợ lương và chi phí ăn và đi lại trong thời gian thực tập

- Cơ hội làm việc khi kết thúc đợt thực tập

5. Lộ trình đào tạo: Được đào tạo theo lộ trình công việc và chức danh về kiến thức chuyên mô, kỹ năng làm việc.

+ Được học hỏi

+ Lộ trình lên làm Giáo Viên

+ Có cơ hội dạy học các nhóm nhỏ

+ Được quan sát các lớp học mà giáo viên có phương pháp giảng dạy hay

=> Thực tập làm Giáo Viên

+ Được tham dự vào các buổi training Giáo Viên

+ Được tiếp xúc với các phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo hơn

+ Được làm quen với các phần mềm giảng dạy mới nhất

+ Mở rộng mối quan hệ - networking với nhiều nhân sự trong ngành giáo dục

6. Khác: Được làm việc trong môi trường chủ động công việc, Trẻ trung và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.