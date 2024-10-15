Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Truyền thông VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Truyền thông VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Peakview 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Được tham gia đào tạo về quản lý, vận hành, giám sát, xử lý sự cố ở mức chuyên sâu trên hệ thống bảo mật hàng ngày • Được tham gia thực hiện cấu hình các chính sách truy cập; triển khai các quy chế, chính sách bảo mật đã được phê duyệt trên các thiết bị bảo mật. • Được tham gia lập kế hoạch triển khai mới hoặc nâng cấp các hệ thống bảo mật. • Được tham gia lập kế hoạch, thiết kế kiến trúc, triển khai các hệ thống bảo mật; phòng chống Virus, mã độc,... đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống. Tham gia các dự án. • Thường xuyên được đào tạo nghiên cứu; cập nhật các giải pháp, công nghệ, bản tin bảo mật mới. Phân tích, đề xuất phòng ngừa, ngăn chặn hoặc cảnh báo kịp thời. • Tham gia thực hiện bảo trì, gia hạn bản quyền phần mềm, bảo hành,.... cho các thiết bị bảo mật. • Cập nhật nhật ký công việc, nhật ký sự cố, hồ sơ kỹ thuật của hệ thống bảo mật hàng ngày. • Được tham gia xây dựng các quy chế, chính sách, quy định liên quan tới bảo mật, an toàn thông tin của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ỨNG VIÊN PHÙ HỢP
Yêu cầu chính:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan. Nam, sinh viên mới ra trường... Có hiểu biết về vận hành cơ sở dữ liệu. Năng động, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết với công việc. Chủ động trong công việc, có ý thức kỷ luật, chịu áp lực công việc tốt. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Nam, sinh viên mới ra trường...
Có hiểu biết về vận hành cơ sở dữ liệu.
Năng động, sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết với công việc.
Chủ động trong công việc, có ý thức kỷ luật, chịu áp lực công việc tốt.
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Kỹ năng:
Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng xử lý sự cố. Kỹ năng xây dựng tài liệu kỹ thuật.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Kỹ năng xử lý sự cố.
Kỹ năng xây dựng tài liệu kỹ thuật.
Yêu cầu khác:
Có kỹ năng quản trị phân hệ hệ cơ sở dữ liệu Có khả năng sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình script (Bash shell, python...) Có các chứng chỉ về hệ điều hành Linux, Windows (hoặc tương đương MCSA và LPI1) Có kiến thức về Web Server (Nginx, Apache, Tomcat, IIS), Caching Server (Redis, Memcached), Message Queue (Kafka, RabbitMQ).
Có kỹ năng quản trị phân hệ hệ cơ sở dữ liệu
Có khả năng sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình script (Bash shell, python...)
Có các chứng chỉ về hệ điều hành Linux, Windows (hoặc tương đương MCSA và LPI1)
Có kiến thức về Web Server (Nginx, Apache, Tomcat, IIS), Caching Server (Redis, Memcached), Message Queue (Kafka, RabbitMQ).

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Thì Được Hưởng Những Gì

MÔI TRƯỜNG & CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Mức lương: Thỏa thuận Được cung cấp máy móc thiết bị khi làm việc Được tham gia trực tiếp vào các dự án và học hỏi trực tiếp cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ của Công ty Được tham gia vào các hoạt động tập thể chung của VMG Gửi xe/vé tàu điện miễn phí Sử dụng Pantry và các tiện ích tại Công ty miễn phí.
Mức lương: Thỏa thuận
Được cung cấp máy móc thiết bị khi làm việc
Được tham gia trực tiếp vào các dự án và học hỏi trực tiếp cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ của Công ty
Được tham gia vào các hoạt động tập thể chung của VMG
Gửi xe/vé tàu điện miễn phí
Sử dụng Pantry và các tiện ích tại Công ty miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: T6_Peakview tower_36 Hoang Cau

