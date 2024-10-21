Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

-Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu, ấn phẩm sự kiện, các sản phẩm quảng cáo đơn giản; -Hỗ trợ phối hợp với phòng ban để triển khai các ý tưởng và chiến dịch truyền thông cho từng sản phẩm, dự án team; -Tìm 1 số tài liệu hình ảnh theo chỉ đạo của cấp trên;

-Thiết kế Ảnh tĩnh, video, các phương tiện upload mạng xã hội -Tìm hiểu, cập nhật, chia sẻ các xu hướng thiết kế mới -Thực hiện một số công việc khác theo phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng về thiết kế đồ họa (ưu tiên có thể làm fulltime); Không yêu cầu kinh nghiệm; Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator; Biết làm video động là một lợi thế. Tư duy áp dụng được đa phong cách, có khả năng sử dụng AI;

Là sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng về thiết kế đồ họa (ưu tiên có thể làm fulltime);

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator;

Biết làm video động là một lợi thế.

Tư duy áp dụng được đa phong cách, có khả năng sử dụng AI;

Tại Tập Đoàn Novaon Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập; Gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng; Hỗ trợ dấu thực tập; Đồ ăn, trà nước miễn phí tại văn phòng; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại 1 trong những công ty hàng đầu về Digital Marketing ở Việt Nam và Đông Nam Á; Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp; Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Trợ cấp thực tập;

Gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng;

Hỗ trợ dấu thực tập;

Đồ ăn, trà nước miễn phí tại văn phòng;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại 1 trong những công ty hàng đầu về Digital Marketing ở Việt Nam và Đông Nam Á;

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp;

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin