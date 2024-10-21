Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tập Đoàn Novaon
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Tập Đoàn Novaon

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Tập Đoàn Novaon

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

-Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu, ấn phẩm sự kiện, các sản phẩm quảng cáo đơn giản; -Hỗ trợ phối hợp với phòng ban để triển khai các ý tưởng và chiến dịch truyền thông cho từng sản phẩm, dự án team; -Tìm 1 số tài liệu hình ảnh theo chỉ đạo của cấp trên;
-Thiết kế Ảnh tĩnh, video, các phương tiện upload mạng xã hội -Tìm hiểu, cập nhật, chia sẻ các xu hướng thiết kế mới -Thực hiện một số công việc khác theo phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng về thiết kế đồ họa (ưu tiên có thể làm fulltime); Không yêu cầu kinh nghiệm; Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator; Biết làm video động là một lợi thế. Tư duy áp dụng được đa phong cách, có khả năng sử dụng AI;
Là sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng về thiết kế đồ họa (ưu tiên có thể làm fulltime);
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator;
Biết làm video động là một lợi thế.
Tư duy áp dụng được đa phong cách, có khả năng sử dụng AI;

Tại Tập Đoàn Novaon Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập; Gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng; Hỗ trợ dấu thực tập; Đồ ăn, trà nước miễn phí tại văn phòng; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại 1 trong những công ty hàng đầu về Digital Marketing ở Việt Nam và Đông Nam Á; Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp; Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
Trợ cấp thực tập;
Gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng;
Hỗ trợ dấu thực tập;
Đồ ăn, trà nước miễn phí tại văn phòng;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại 1 trong những công ty hàng đầu về Digital Marketing ở Việt Nam và Đông Nam Á;
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp;
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon

Tập Đoàn Novaon

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

