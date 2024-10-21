Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 1/187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, hỗ trợ xây dựng yêu cầu và triển khai thực hiện đảm bảo nguồn lực luôn sẵn sàng cung ứng cho các bộ phận liên quan (Marketing, Designer).

Hỗ trợ sàng lọc, sơ loại và tham gia đánh giá ứng viên cho mỗi vị trí.

Hỗ trợ liên lạc hỗ trợ ứng viên onboard thành công đối với mỗi vị trí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Đại học năm 3,4 các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị nguồn lực, hoặc các ngành khác có liên quan.

Làm việc trực tiếp tại văn phòng, có thể làm việc tối thiểu mỗi ngày 1 ca/tuần; thời gian làm việc 6 ca/tuần.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có kinh nghiệm trong tuyển dụng thực tế các vị trí marketing là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập + phụ cấp;

Đăng ký lịch làm linh hoạt.

Được đào tạo bởi quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, đồng nghiệp dễ gần, thân thiện.

Các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam

