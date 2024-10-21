Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
- Hà Nội: 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Được hướng dẫn nghiệp vụ phòng dịch vụ tài chính: margin, làm hợp đồng vay, lên báo cáo thường niên...
Hỗ trợ tư vấn, và trả lời khách hàng thắc mắc về các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ lưu trữ một cách khoa học
Được hướng dẫn nghiệp vụ phòng dịch vụ tài chính: margin, làm hợp đồng vay, lên báo cáo thường niên...
Hỗ trợ tư vấn, và trả lời khách hàng thắc mắc về các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ lưu trữ một cách khoa học
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên đang chờ bằng.
Ứng viên đang theo học:chuyên ngành kinh tế, chứng khoán, ngân hàng... là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo Excel, Word, PowerPoint
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến, và tuyển dụng thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Cơ hội thăng tiến, và tuyển dụng thành nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI