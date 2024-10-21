Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Được hướng dẫn nghiệp vụ phòng dịch vụ tài chính: margin, làm hợp đồng vay, lên báo cáo thường niên... Hỗ trợ tư vấn, và trả lời khách hàng thắc mắc về các sản phẩm của công ty. Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ lưu trữ một cách khoa học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên đang chờ bằng. Ứng viên đang theo học:chuyên ngành kinh tế, chứng khoán, ngân hàng... là một lợi thế. Sử dụng thành thạo Excel, Word, PowerPoint

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty

Cơ hội thăng tiến, và tuyển dụng thành nhân viên chính thức. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

