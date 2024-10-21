Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng. Tiếp nhận các cuộc gọi đến, hướng dẫn ứng viên các thông tin cần thiết; Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp. Tham gia hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn, nhận phản hồi từ ứng viên. Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm 3,4 (có thể làm fulltime), ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,... Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực. Yêu thích tuyển dụng, làm việc với con người. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng, kinh nghiệm thực tập sinh và định hướng theo nhân sự lâu dài. Có tư duy lên kế hoạch, sáng tạo, biết thiết kế ảnh, video là một lợi thế. Ưu tiên Uv làm fulltime.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương 1.500.000đ – 2.000.000đ/ tháng Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và gắn bó với Công ty Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

