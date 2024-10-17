Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Elcom Building, Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG - E-GEN TALENT TRAINEE PROGRAM 2024

E-GEN TALENT TRAINEE PROGRAM (SS2) - chương trình “Ươm mầm Thực tập sinh tài năng” tại Elcom đã trở lại với mùa thứ 2 với nhiều diện mạo mới. Đây là nơi trao quyền để bạn khám phá, thể hiện và khẳng định tài năng của bản thân, màu sắc riêng của chính mình. Nơi khơi dậy sức sáng tạo của một thế hệ trẻ, đầy tràn nhiệt huyết và dám dấn thân với những "bài toán khó" để góp mình vào sứ mệnh mang công nghệ kiến tạo cuộc sống thông minh hơn, nhân văn hơn cho người Việt.

E-GEN TALENT TRAINEE PROGRAM (SS2) -

“Ươm mầm Thực tập sinh tài năng”

Được lựa chọn bởi “E-gen Talent Trainee Program”, Các bạn sẽ được tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án công nghệ mới thuộc các lĩnh vực chiến lược của Elcom, đồng thời sẽ được đào tạo để phát triển kỹ năng chuyên môn giúp thực hiện các mục tiêu phát triển của cá nhân. Sau thời gian tham gia chương trình, các bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Elcom - Top 10 DN Công nghệ thông tin uy tín hàng đầu Việt Nam, với mức đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

“E-gen Talent Trainee Program”

Top 10 DN Công nghệ thông tin uy tín hàng đầu Việt Nam

Hành trình của các bạn tại "E-Gen Talent Trainee Program 2024" có gì?

Chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu và thách thức, được review định kỳ, được dẫn dắt và định hướng bởi các chuyên gia công nghệ; được đào tạo về cả soft skills và technical skills Được thành lập các nhóm dự án trực tiếp triển khai các đề tài lớn mang tính thực tế và ứng dụng cao, nghiên cứu các kiến trúc phần mềm cho dữ liệu siêu lớn,... E-Genee có cơ hội trở thành CTO của chính sản phẩm/dự án mà mình phát triển Các E-Genee có thành tích tốt sẽ được ghi nhận và có chính sách thưởng hấp dẫn. Được tiếp nhận chính thức ngay khi có chỉ tiêu tuyển dụng đối với các thực tập sinh đạt kết quả tốt (kể cả bạn chưa tốt nghiệp) Thưởng thức bữa trưa siêu chất lượng được free hoàn toàn tại canteen Elcom và cơ hội trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ tiện ích tại Elcom Building, tham gia giao lưu CLB, các hoạt động văn hóa do công ty tổ chức

Chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu và thách thức, được review định kỳ, được dẫn dắt và định hướng bởi các chuyên gia công nghệ; được đào tạo về cả soft skills và technical skills

Được thành lập các nhóm dự án trực tiếp triển khai các đề tài lớn mang tính thực tế và ứng dụng cao, nghiên cứu các kiến trúc phần mềm cho dữ liệu siêu lớn,...

E-Genee có cơ hội trở thành CTO của chính sản phẩm/dự án mà mình phát triển

Các E-Genee có thành tích tốt sẽ được ghi nhận và có chính sách thưởng hấp dẫn. Được tiếp nhận chính thức ngay khi có chỉ tiêu tuyển dụng đối với các thực tập sinh đạt kết quả tốt (kể cả bạn chưa tốt nghiệp)

tiếp nhận chính thức

Thưởng thức bữa trưa siêu chất lượng được free hoàn toàn tại canteen Elcom và cơ hội trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ tiện ích tại Elcom Building, tham gia giao lưu CLB, các hoạt động văn hóa do công ty tổ chức

Công việc thú vị, khởi tạo sự nghiệp khác biệt

Nắm chắc chuyên môn nền tảng về kiến trúc phần mềm Có khả năng tự nghiên cứu & phát triển các giải pháp mới mang tính xu hướng và tối ưu Techlead các dự án quy mô vừa, nhỏ và tăng dần Trở thành một kỹ sư toàn diện cả chuyên môn & kỹ năng mềm Được tiếp nhận chính thức ngay khi có chỉ tiêu tuyển dụng đối với các thực tập sinh đạt kết quả tốt

Nắm chắc chuyên môn nền tảng về kiến trúc phần mềm

Có khả năng tự nghiên cứu & phát triển các giải pháp mới mang tính xu hướng và tối ưu

Techlead các dự án quy mô vừa, nhỏ và tăng dần

Trở thành một kỹ sư toàn diện cả chuyên môn & kỹ năng mềm

Được tiếp nhận chính thức ngay khi có chỉ tiêu tuyển dụng đối với các thực tập sinh đạt kết quả tốt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối Đại học các ngành: Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, hoặc các chuyên ngành liên quan. Điểm trung bình tích lũy từ 3.2/4.0 trở lên Có khả năng làm việc fulltime hoặc parttime tối thiểu 70% số buổi/tuần Có hiểu biết về design patterns Có hiểu biết về C#, .Net là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên đã sử dụng một trong các CSDL quan hệ (Mysql, Oracle). Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu Kỹ thuật. Yêu thích công nghệ, sẵn sàng học hỏi, tư duy logic tốt, trách nhiệm với công việc

Sinh viên năm cuối Đại học các ngành: Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Điểm trung bình tích lũy từ 3.2/4.0 trở lên

Có khả năng làm việc fulltime hoặc parttime tối thiểu 70% số buổi/tuần

Có hiểu biết về design patterns

Có hiểu biết về C#, .Net là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã sử dụng một trong các CSDL quan hệ (Mysql, Oracle).

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu Kỹ thuật.

Yêu thích công nghệ, sẵn sàng học hỏi, tư duy logic tốt, trách nhiệm với công việc

Quy trình tuyển dụng

Vòng 1: IDENTIFYING (Định danh): Online Interview

Vòng 2: DECODING (Giải mã): Phỏng vấn chuyên môn

Vòng 3: EXCAVATING (Khai phá): Trở thành E-GENEE và trực tiếp tham gia vào các dự án.

Lưu ý: Chương trình sẽ liên tục tổ chức phỏng vấn ngay khi mở tuyển và có thể đóng đơn trước thời hạn khi đã tuyển dụng đủ ứng viên phù hợp

Lưu ý:

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

