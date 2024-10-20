Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 25, tháp C, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Được đào tạo 2-3 tháng về Java
- Được đào tạo công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA
- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Team lead
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường HUST, PTIT, UET, FPT
- Nắm vững kiến thức nền tảng về Java, hiểu biết về core java
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về Java phát triển ứng dụng Web
- Tiếng anh đọc hiểu, viết thành thạo
- Nắm vững kiến thức nền tảng về Java, hiểu biết về core java
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về Java phát triển ứng dụng Web
- Tiếng anh đọc hiểu, viết thành thạo
Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng
- Được đào tạo 2-3 tháng về Java và công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA , thời gian đào tạo tùy thuộc vào ứng viên.
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
- Có hoa quả vào thứ 5 hàng tuần và free bánh keo, trà, cafe,...
- Được đào tạo 2-3 tháng về Java và công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA , thời gian đào tạo tùy thuộc vào ứng viên.
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
- Có hoa quả vào thứ 5 hàng tuần và free bánh keo, trà, cafe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI