Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 25, tháp C, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Được đào tạo 2-3 tháng về Java

- Được đào tạo công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Team lead

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường HUST, PTIT, UET, FPT

- Nắm vững kiến thức nền tảng về Java, hiểu biết về core java

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về Java phát triển ứng dụng Web

- Tiếng anh đọc hiểu, viết thành thạo

Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng

- Được đào tạo 2-3 tháng về Java và công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA , thời gian đào tạo tùy thuộc vào ứng viên.

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

- Có hoa quả vào thứ 5 hàng tuần và free bánh keo, trà, cafe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

