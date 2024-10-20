Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 25, tháp C, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Được đào tạo 2-3 tháng về Java
- Được đào tạo công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA
- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Team lead

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường HUST, PTIT, UET, FPT
- Nắm vững kiến thức nền tảng về Java, hiểu biết về core java
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về Java phát triển ứng dụng Web
- Tiếng anh đọc hiểu, viết thành thạo

Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng
- Được đào tạo 2-3 tháng về Java và công nghệ liên quan về Java, JSF, CDI, JPA , thời gian đào tạo tùy thuộc vào ứng viên.
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
- Có hoa quả vào thứ 5 hàng tuần và free bánh keo, trà, cafe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp C, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

