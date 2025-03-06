Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ phân tích và nghiên cứu thị trường.

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh.

- Hỗ trợ trong quá trình quản lý dự án.

- Hỗ trợ làm việc phối hợp với các bộ phận khác.

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm/dịch vụ.

- Hỗ trợ tổng hợp, biên soạn tài liệu thuyết trình; báo cáo, phân tích kết quả và số liệu.

- Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu của mentor, cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối/ mới tốt nghiệp từ các trường Đại học và Cao đẳng khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- GPA tối thiểu từ 7.0/10 hoặc 3.0/4.0 trở lên.

- Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị Kinh doanh/ Tài chính,... có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn thử sức và làm việc trong lĩnh vực sức khỏe (Dược, Vaccine,…).

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đọc-viết tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh lưu loát, tin học văn phòng tốt (PPT, Excel).

- Có kinh nghiệm thực tập tại vị trí tương tự các công ty lớn là một lợi thế.

- Có kiến thức/ kỹ năng/ công cụ chung về phát triển và triển khai dự án. Có tham gia các cuộc thi/ chương trình/ câu lạc bộ đội nhóm/ nghiên cứu liên quan dự án khởi nghiệp/ BZ tại các trường Đại học hoặc các công ty.

- Năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến trong học hỏi.

- Có thể làm toàn thời gian hoặc 4-5 ngày/ tuần.

- Hồ sơ yêu cầu khi ứng tuyển: Cover letter, CV/ Resume, Porfolio (nếu có).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

