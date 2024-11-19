Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và cải tiến quy trình thiết kế, phân tích trải nghiệm người dùng.

Xây dựng Design system/Product map/Trải nghiệm khách hàng

Tham gia xây dựng Design system, components, Mobile app, web app cho người dùng cuối cũng như hệ thống nội bộ.

Tham gia xây dựng mô hình hoạt động phục vụ dự án và sản phẩm.

Chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, đánh giá trải nghiệm khách hàng hiện tại và tương lai và đưa ra các phương án cải thiện, nâng cấp.

Đánh giá, cải tiến quy trình thiết kế/quy định/sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm.

Đo lường hiệu quả và rà soát chất lượng, tiến độ dự án, đề xuất các hành động thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tại các trường CĐ/ĐH chuyên ngành Thiết kế đồ họa/ Mỹ thuật công nghiệp/ Truyền thông đa phương tiện

Có khả năng giao tiếp, tạo mối quan hệ tốt.

Trung thực, nhiệt tình.

Giới tính: Không yêu cầu

Trình độ: Cao đẳng

Mức lương: không lương

Level:0

Địa điểm làm việc: HCM – Tân Thuận 2, 29B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, HCM

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, phong trào, sự kiện nổi bật của công ty.

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Thực tập không hỗ trợ lương.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin