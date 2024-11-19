Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô L29B

- 31B

- 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và cải tiến quy trình thiết kế, phân tích trải nghiệm người dùng.
Xây dựng Design system/Product map/Trải nghiệm khách hàng
Tham gia xây dựng Design system, components, Mobile app, web app cho người dùng cuối cũng như hệ thống nội bộ.
Tham gia xây dựng mô hình hoạt động phục vụ dự án và sản phẩm.
Chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, đánh giá trải nghiệm khách hàng hiện tại và tương lai và đưa ra các phương án cải thiện, nâng cấp.
Đánh giá, cải tiến quy trình thiết kế/quy định/sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm.
Đo lường hiệu quả và rà soát chất lượng, tiến độ dự án, đề xuất các hành động thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tại các trường CĐ/ĐH chuyên ngành Thiết kế đồ họa/ Mỹ thuật công nghiệp/ Truyền thông đa phương tiện
Có khả năng giao tiếp, tạo mối quan hệ tốt.
Trung thực, nhiệt tình.
Giới tính: Không yêu cầu
Trình độ: Cao đẳng
Mức lương: không lương
Level:0
Địa điểm làm việc: HCM – Tân Thuận 2, 29B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, HCM

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.
Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, phong trào, sự kiện nổi bật của công ty.
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.
Thực tập không hỗ trợ lương.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

