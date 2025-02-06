Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Blue Sky Office Tower, 01 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Tuyển dụng và đào tạo (bên ngoài hoặc tại văn phòng)
Kiểm soát chất lượng (tại văn phòng)
Thực tập thiết kế giải pháp vận chuyển cho khách hàng doanh nghiệp
Và các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, có sức khỏe tốt, có khả năng chạy xe máy
Có laptop cá nhân, có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Cam kết thực tập tối thiểu 6 tháng
Tự tin, nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi cao
Vui vẻ, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội
Khả năng chịu đựng áp lực tốt, không ngại khó
Yêu cầu thời gian trên văn phòng: 4-5 ngày/tuần
4-5 ngày/tuần
Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập 1.000.000 VNĐ/1 tháng
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập, xác nhận mộc đỏ
Đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Thức ăn, đồ uống đầy đủ tại quầy Pantry
Môi trường làm việc đa văn hóa
Một công ty với môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt
Một công ty thúc đẩy học tập, cải tiến liên tục và phát triển cá nhân
Happy hour, Engagement event,... và các phúc lợi khác theo chính sách của công ty
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập, xác nhận mộc đỏ
Đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Thức ăn, đồ uống đầy đủ tại quầy Pantry
Môi trường làm việc đa văn hóa
Một công ty với môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt
Một công ty thúc đẩy học tập, cải tiến liên tục và phát triển cá nhân
Happy hour, Engagement event,... và các phúc lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
