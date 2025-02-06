Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Blue Sky Office Tower, 01 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo (bên ngoài hoặc tại văn phòng)

Kiểm soát chất lượng (tại văn phòng)

Thực tập thiết kế giải pháp vận chuyển cho khách hàng doanh nghiệp

Và các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, có khả năng chạy xe máy

Có laptop cá nhân, có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Cam kết thực tập tối thiểu 6 tháng

Tự tin, nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi cao

Vui vẻ, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội

Khả năng chịu đựng áp lực tốt, không ngại khó

Yêu cầu thời gian trên văn phòng: 4-5 ngày/tuần

4-5 ngày/tuần

Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 1.000.000 VNĐ/1 tháng

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập, xác nhận mộc đỏ

Đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn

Thức ăn, đồ uống đầy đủ tại quầy Pantry

Môi trường làm việc đa văn hóa

Một công ty với môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt

Một công ty thúc đẩy học tập, cải tiến liên tục và phát triển cá nhân

Happy hour, Engagement event,... và các phúc lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GoGoX Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin