Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

1. Tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng theo phân công của quản lý trực tiếp;

Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên;

Sắp xếp lịch phỏng vấn với bộ phận và liên hệ ứng viên mời phỏng vấn theo lịch;

Theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn nhân sự mới nhận việc, thử việc.

2. Truyền thông tuyển dụng

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng;

Lên ý tưởng cho các bài truyền thông tuyển dụng cho Fanpage;

Thiết kế ấn phẩm, viết content đăng trên kênh truyền thông tuyển dụng của công ty;

Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm 2 trở lên;

Có thể thực tập tối thiểu 6 buổi/ tuần;

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực;

Năng động, chịu khó, sẵn sàng học hỏi;

Có khả năng thiết kế bằng Canva, AI, PTS;

Sử dụng thành thạo Capcut;

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập 2.500.000/ tháng;

Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập;

Được đào tạo, hướng dẫn thực hiện các công việc, rèn luyện các kỹ năng làm việc thực tế;

Tham gia các hoạt động nội bộ chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin