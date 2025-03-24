Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 đường B4, KĐT Sala, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Trực lễ tân trung tâm: Đón tiếp khách hàng, đối tác đến các khu vực cần thiết hoặc liên hệ với người phụ trách.
Theo dõi và quản lý công tác vệ sinh văn phòng nhằm duy trì và đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Chuẩn bị giáo cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cuộc họp, đào tạo, sự kiện,...
Phối hợp theo dõi, quản lý lịch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc tìm kiếm, mua mới các thiết bị, CCCD văn phòng.
In ấn hình ảnh và trang trí bảng tin nội bộ hàng tháng
Tổng hợp, đặt hàng và đề xuất thanh toán chi phí thể thao, văn phòng phẩm, teabreak,... hàng tháng.
Tham gia đóng góp ý tưởng, lên kế hoạch và phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, sự kiện do phòng Nhân sự tổ chức;
Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 2-4, yêu thích công việc liên quan đến ngành Nhân sự, Quản lý Văn phòng, Truyền thông hoặc Tổ chức sự kiện
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tinh thần năng động, tích cực và tư duy không ngừng học hỏi để phát triển

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương (thỏa thuận theo năng lực và khối lượng công việc: 1.000.000đ - 3.000.000đ/tháng)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo
Được hướng dẫn tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, thể thao, company trip, teabreak,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 đường B4, KĐT Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

