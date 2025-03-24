Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 đường B4, KĐT Sala, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Trực lễ tân trung tâm: Đón tiếp khách hàng, đối tác đến các khu vực cần thiết hoặc liên hệ với người phụ trách.

Theo dõi và quản lý công tác vệ sinh văn phòng nhằm duy trì và đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Chuẩn bị giáo cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cuộc họp, đào tạo, sự kiện,...

Phối hợp theo dõi, quản lý lịch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc tìm kiếm, mua mới các thiết bị, CCCD văn phòng.

In ấn hình ảnh và trang trí bảng tin nội bộ hàng tháng

Tổng hợp, đặt hàng và đề xuất thanh toán chi phí thể thao, văn phòng phẩm, teabreak,... hàng tháng.

Tham gia đóng góp ý tưởng, lên kế hoạch và phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, sự kiện do phòng Nhân sự tổ chức;

Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Là sinh viên năm 2-4, yêu thích công việc liên quan đến ngành Nhân sự, Quản lý Văn phòng, Truyền thông hoặc Tổ chức sự kiện

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tinh thần năng động, tích cực và tư duy không ngừng học hỏi để phát triển

Thực tập có lương (thỏa thuận theo năng lực và khối lượng công việc: 1.000.000đ - 3.000.000đ/tháng)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo

Được hướng dẫn tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, thể thao, company trip, teabreak,...

