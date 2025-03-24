Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER
- Hồ Chí Minh: 53 đường B4, KĐT Sala, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Trực lễ tân trung tâm: Đón tiếp khách hàng, đối tác đến các khu vực cần thiết hoặc liên hệ với người phụ trách.
Theo dõi và quản lý công tác vệ sinh văn phòng nhằm duy trì và đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Chuẩn bị giáo cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cuộc họp, đào tạo, sự kiện,...
Phối hợp theo dõi, quản lý lịch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc tìm kiếm, mua mới các thiết bị, CCCD văn phòng.
In ấn hình ảnh và trang trí bảng tin nội bộ hàng tháng
Tổng hợp, đặt hàng và đề xuất thanh toán chi phí thể thao, văn phòng phẩm, teabreak,... hàng tháng.
Tham gia đóng góp ý tưởng, lên kế hoạch và phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, sự kiện do phòng Nhân sự tổ chức;
Các công việc khác do cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tinh thần năng động, tích cực và tư duy không ngừng học hỏi để phát triển
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo
Được hướng dẫn tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, thể thao, company trip, teabreak,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IELTSPOWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
