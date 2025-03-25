Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tổ chức và quản lý các khóa đào tạo nội bộ, thu thập – đánh giá phản hồi từ nhân sự tham gia đào tạo. Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ như viết bài, thiết kế thông báo, cập nhật nội dung trên các kênh nội bộ.

Tham gia lên ý tưởng, sản xuất nội dung trên các kênh truyền thông của VTC Academy (website, fanpage,...). Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing, tổ chức sự kiện, hội thảo và các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Hỗ trợ tuyển dụng bao gồm sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn. Tham gia tổ chức các chương trình đào tạo nhân sự mới, hỗ trợ các công tác hành chính và vận hành nội bộ.

Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả dự án. Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tài chính – kế toán theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên thuộc các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, CNTT,...

Yêu thích môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng thiết kế (Canva, PowerPoint, CapCut,...) là một lợi thế.

Chủ động, trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Gửi xe free tại nơi làm việc + tiền cơm (nếu làm trên 6h/ ngày).

Được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại VTC Academy.

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp (nếu có).

Được hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học.

Cơ hội mở rộng network, nâng cao kỹ năng thực tế.

Được tham gia các sự kiện, chương trình nội bộ của VTC Academy.

