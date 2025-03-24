Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 3 đường N1, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Triển khai bản vẽ chi tiết thi công (kiến trúc, nội thất).
Đảm bảo làm việc đúng theo quy trình công ty đề ra.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận liên quan đến phòng thiết kế.
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
