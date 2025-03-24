Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3 đường N1, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Triển khai bản vẽ chi tiết thi công (kiến trúc, nội thất).
Đảm bảo làm việc đúng theo quy trình công ty đề ra.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận liên quan đến phòng thiết kế.
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KINGDOM GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Gamuda Land - Số 2 Đường D2, Sơn Kỳ, Tân Phú. TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

