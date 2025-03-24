Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Galleria - Nam Sài Gòn, 18A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra các loại chứng từ xuất nhập khẩu (hợp đồng mua bán quốc tế, hóa đơn thương mại, tờ khai hải quan, vận đơn, v.v..).

Nhập liệu dữ liệu vào hệ thống quản lý; sắp xếp, lưu trữ và quản lý hồ sơ theo quy định của phòng ban/công ty.

Hỗ trợ các nghiệp vụ hải quan như: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kiểm tra đơn hàng, hỗ trợ giao/nhận hàng hóa.

Tư vấn và giải đáp các khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu/Quản trị hải quan/ Kinh doanh Quốc tế/ Logistics,…

Am hiểu/có hiểu biết cơ bản về thị trường xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Thành thạo các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point, …)

Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu

Hỗ trợ dấu mộc sau khi kết thúc kỳ thực tập

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Hưởng các chế độ theo Luật Lao động hiện hành

Ưu tiên trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc đợt thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNRISE INS

