Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: Galleria
- Nam Sài Gòn, 18A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc
Hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra các loại chứng từ xuất nhập khẩu (hợp đồng mua bán quốc tế, hóa đơn thương mại, tờ khai hải quan, vận đơn, v.v..).
Nhập liệu dữ liệu vào hệ thống quản lý; sắp xếp, lưu trữ và quản lý hồ sơ theo quy định của phòng ban/công ty.
Hỗ trợ các nghiệp vụ hải quan như: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
Kiểm tra đơn hàng, hỗ trợ giao/nhận hàng hóa.
Tư vấn và giải đáp các khiếu nại của khách hàng
Yêu Cầu Công Việc
Am hiểu/có hiểu biết cơ bản về thị trường xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Thành thạo các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point, …)
Giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Quyền Lợi
Hỗ trợ dấu mộc sau khi kết thúc kỳ thực tập
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Hưởng các chế độ theo Luật Lao động hiện hành
Ưu tiên trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc đợt thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
