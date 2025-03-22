Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 712 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Tìm kiếm thông tin về nhà cung cấp qua các kênh truyền online hoặc offline.

Hỗ trợ thu thập báo giá, so sánh giá và đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Hỗ trợ duy trì và cập nhật danh sách nhà cung cấp.

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan (nếu có)

Hỗ trợ theo dõi đơn hàng, cập nhật tiến độ giao hàng.

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng mua hàng, đơn đặt hàng.

Lưu trữ và quản lý chứng từ, hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa.

Hỗ trợ liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo tình hình thu mua cho quản lý.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu

Hỗ trợ kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa không đạt yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm Hai trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc liên quan

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán cơ bản.

Khả năng tìm kiếm thông tin và phân tích dữ liệu

Ngoại ngữ: Tiếng Trung cơ bản, công việc có trao đổi làm việc với đối tác các công ty Trung Quốc

Thái độ: Siêng năng, chủ động học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

Có thể lên Công ty tối thiểu 3 ngày/ tuần

Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) Thì Được Hưởng Những Gì

Được training, hướng dẫn Công việc thực tế.

Được đóng dấu, xác nhận Quá trình thực tập

Hỗ trợ 2.000.000 đồng/ tháng (tương đương 22 ngày làm việc trong tháng)

Cơ hội tiếp xúc và làm việc với đối tác nước ngoài (sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa)

Có cơ hội được nhận vào làm chính thức sau khi kết thúc thực tập

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION)

