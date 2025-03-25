Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tân Thế Kỷ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 825 Lạc Long Quân, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật, bao gồm tiếp xúc với khách hàng, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc kỹ thuật.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo lòng tin và sự hài lòng.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý, cập nhật thông tin về tình hình bán hàng và các vấn đề liên quan.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng và kỹ thuật sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành kinh doanh

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, am hiểu Internet cơ bản.

Có thái độ cầu tiến, chăm chỉ, thích tìm tòi và học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực cao.

Yêu cầu: tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Tân Thế Kỷ Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp ăn trưa, đi lại (nếu có), tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong ngành.

Hỗ trợ sinh viên thông tin báo cáo thực tập (nếu cần)

Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm.

Được ưu tiên xét duyệt thành nhân viên chính .

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kỹ thuật sản phẩm.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tân Thế Kỷ

