Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ravie Cafe Boutique, 189 - 191 Tôn Dật Tiên, The Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Lên kế hoạch, soạn, thực hiện nội dung hàng tháng.

Phối hợp với nhóm Quản lý để đảm bảo nội dung, thông điệp truyền thông tại quán được đồng nhất.

Hỗ trợ các công việc về marketing (như thực hiện quảng cáo, nghiên cứu thị trường, thu thập đánh giá từ khách hàng).

Hỗ trợ các sự kiện của quán như Đêm Nhạc Thứ Sáu.

Quản lý và xây dựng kho hình ảnh và video.

Hỗ trợ các công việc phát sinh từ nhóm Quản lý.

Hiện là sinh viên năm cuối hoặc có kiến thức hoặc trong kỳ thực tập của nhóm ngành Truyền thông, Marketing, PR

Có tinh thần linh hoạt, và trách nhiệm trong công việc.

Trình độ tiếng Anh công việc tốt, tự tin kỹ năng viết nội dung và giao tiếp bằng tiếng Anh.\

Kỹ năng giao tiếp trong công việc. Kỹ năng hình thành, trình bày, hiện thực ý tưởng.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kiến thức cơ bản về truyền thông mạng xã hội và các nền tảng mạng xã hội.

Kinh nghiệm với công việc hoặc vị trí tương tự, trong mảng sáng tạo nội dung, marketing.

Kỹ năng viết tiếng Việt tốt.

Kỹ năng chụp hình, quay video, xử lý hậu kỳ.

Kỹ năng điều phối và quảng bá sự kiện.

Có phụ cấp

Được hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng làm việc lĩnh vực F&B (phân khúc cao cấp), quản lý mạng xã hội, sáng tạo nội dụng, thực hiện kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp nhỏ.

