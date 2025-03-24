Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ravie Cafe Boutique, 189

- 191 Tôn Dật Tiên, The Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, soạn, thực hiện nội dung hàng tháng.
Phối hợp với nhóm Quản lý để đảm bảo nội dung, thông điệp truyền thông tại quán được đồng nhất.
Hỗ trợ các công việc về marketing (như thực hiện quảng cáo, nghiên cứu thị trường, thu thập đánh giá từ khách hàng).
Hỗ trợ các sự kiện của quán như Đêm Nhạc Thứ Sáu.
Quản lý và xây dựng kho hình ảnh và video.
Hỗ trợ các công việc phát sinh từ nhóm Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiện là sinh viên năm cuối hoặc có kiến thức hoặc trong kỳ thực tập của nhóm ngành Truyền thông, Marketing, PR
Có tinh thần linh hoạt, và trách nhiệm trong công việc.
Trình độ tiếng Anh công việc tốt, tự tin kỹ năng viết nội dung và giao tiếp bằng tiếng Anh.\
Kỹ năng giao tiếp trong công việc. Kỹ năng hình thành, trình bày, hiện thực ý tưởng.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Kiến thức cơ bản về truyền thông mạng xã hội và các nền tảng mạng xã hội.
Kinh nghiệm với công việc hoặc vị trí tương tự, trong mảng sáng tạo nội dung, marketing.
Kỹ năng viết tiếng Việt tốt.
Kỹ năng chụp hình, quay video, xử lý hậu kỳ.
Kỹ năng điều phối và quảng bá sự kiện.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp
Được hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng làm việc lĩnh vực F&B (phân khúc cao cấp), quản lý mạng xã hội, sáng tạo nội dụng, thực hiện kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp nhỏ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 189-191 Tôn Dật Tiên, Khu dân cư Phú Mỹ Hưng- Panorama (CN5), Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

