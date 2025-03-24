Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Đường số 12, KDC Cityland, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nghiên cứu từ khóa bằng cách sử dụng một số công cụ hỗ trợ như Ahrefs hoặc Semrush để tìm kiếm và phân tích từ khóa phù hợp.

Chỉnh sửa và tối ưu bài viết theo chuẩn SEO: Tiêu đề, meta description, heading, từ khóa, liên kết nội bộ…

Xây dựng liên kết (Off-page SEO): Bằng cách thực hiện chiến lược xây dựng backlink qua việc đăng bài trên blog, diễn đàn và các website liên quan.

Phân tích và theo dõi hiệu quả SEO

Làm các công việc liên quan theo sự chỉ đạo bộ phận quản lý.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Đang là sinh viên năm 2, 3, 4 các chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí hay các chuyên ngành liên quan.

Biết sử dụng tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Canva, Powerpoint,… và các ứng dụng internet.

Nhạy bén, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp.

Có laptop cá nhân.

Thời gian thực tập: 06 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo và phát huy khả năng của mình.

Được đào tạo thực tế về viết nội dung chuẩn SEO, nắm vững các kỹ thuật và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ SEO.

Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên tận tâm, vui vẻ và giàu chuyên môn.

Nhận trợ cấp xứng đáng với nỗ lực và cống hiến trong suốt thời gian thực tập.

Sau kỳ thực tập, được cấp giấy chứng nhận có dấu mộc của Công ty, giúp tăng sức cạnh tranh khi ra trường.

Được xác nhận các kỹ năng và kiến thức đã tích lũy tại Công ty, tạo lợi thế lớn trong quá trình tìm việc.

Có cơ hội xét duyệt trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin