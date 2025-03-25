Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng tuyển dụng trên các trang tuyển dụng dựa trên nội dung được TAE kiểm duyệt

Chủ động share các trang tin tuyển dụng lên các trang MXH cá nhân

Hàng ngày kiểm tra và tải CV từ các trang tuyển dụng về ổ chung.

Hỗ trợ các công việc tổ chức phỏng vấn như: Hẹn lịch phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn,..;

Thực hiện scan các hồ sơ cần thiết để TAE trình tuyển dụng

Nhập thông tin cơ bản của ứng viên lên file làm tờ trình tuyển dụng trước khi TAE kiểm tra lại nội dung và bổ sung các thông tin bảo mật khác.

Nhắc nhân viên mới chuẩn bị hồ sơ theo danh mục mà TAE đã gửi, tiếp nhận hồ sơ được bổ sung và thực hiện checklist hồ sơ cá nhân còn thiếu.

Nhận và giao thư hàng ngày.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TAE

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Sinh viên năm cuối Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tài chính ngân hàng, Kế kiểm, quản trị kinh doanh, Kinh tế....;

Thời gian làm việc: Parttime (sáng – chiều), tối thiểu 3 ngày/tuần hoặc 6 buổi/tuần;

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, sắp xếp, quản lý thời gian;

Kỹ năng quản lý và khai thác thông tin;

Kỹ năng giao tiếp tốt; Nhiệt tình, ham học hỏi;

Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) tốt

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và có cơ hội trau dồi tư duy, kiến thức, kỹ năng về quản trị nhân lực trong suốt quá trình làm việc;

Được chỉ dẫn, hỗ trợ các số liệu báo cáo thực tập;

Hỗ trợ đánh giá và đóng mộc xác nhận hoàn tất thực tập;

Không hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập;

Làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

Thoải mái đề xuất, đóng góp ý kiến để phát triển team làm việc;

Tham gia các sự kiện lớn nhỏ của ABBANK (Hoạt động văn hóa, tuyển dụng, teambuilding..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

