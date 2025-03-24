Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ dựng và chỉnh sửa các video ngắn (TikTok, Reels, YouTube Shorts) theo kịch bản có sẵn hoặc nội dung được giao.

Biên tập hiệu ứng, âm thanh, filter... để tạo video thu hút, bắt trend.

Làm việc cùng team content để đảm bảo video đúng thông điệp và thời lượng.

Góp ý, đề xuất ý tưởng sáng tạo nội dung ngắn phù hợp với từng nền tảng.

Xuất file và sắp xếp lưu trữ dữ liệu video khoa học.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp các ngành: Truyền thông, Báo chí, Multimedia, hoặc có đam mê với dựng video.

Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như CapCut, Premiere, After Effects hoặc các app edit video trên điện thoại.

Có tư duy hình ảnh, bố cục tốt, biết bắt trend và cảm thụ nội dung viral.

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Ưu tiên có kinh nghiệm edit các clip TikTok, Reels, Shorts,... cá nhân hoặc dự án nhỏ.

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được training và tham gia vào các dự án thực tế.

Hỗ trợ lương tháng : 3M-6M

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Được đề xuất hỗ trợ chi phí hoặc thưởng theo hiệu suất nếu hoàn thành tốt.

Cơ hội tích lũy portfolio cá nhân với các sản phẩm video đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

