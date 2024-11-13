Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà An Phát Complex, xã 17, xóm Nghi Phú, TP Vinh, TP Vinh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ các kiểm toán viên cấp Junior/Senior thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán được giao từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc kiểm toán tại văn phòng khách hàng.
Phụ trách một số công việc được giao bởi người hướng dẫn.
Thực hiện phân tích, kiểm tra các tài liệu kiểm toán.
Chuẩn bị Báo cáo tài chính và tài liệu hỗ trợ ý kiến kiểm toán.
Xác định các vấn đề xảy ra, đề xuất giải pháp, khuyến nghị phù hợp với doanh nghiệp và tránh các rủi ro về Thuế, Kế toán, Doanh nghiệp, ....
Có sự am hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và ứng dụng các quy trình kiểm toán như kiểm tra sổ sách, hồ sơ của Công ty, quan sát, tìm hiểu và xác nhận.
Phối hợp với những nhân viên khác nhau ở mọi cấp độ để hiểu một cách đầy đủ nhất về công việc kinh doanh của khách hàng.
Thu thập và kiểm tra bằng chứng để đảm bảo kết luận kiểm toán đã có đầy đủ tài liệu dẫn chứng trong hồ sơ kiểm toán.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Kĩ năng vi tính văn phòng tốt (Microsoft Word, Excel, Powerpoint).
Siêng năng, định hướng chi tiết, có tinh thần tự cải thiện bản thân.
Có thể làm toàn thời gian trong quá trình thực tập.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội được đào tạo bởi đội ngũ chuyên viên Kế toán – Kiểm toán giàu kinh nghiệm;
• Được làm việc với khách hàng Nhật Bản;
• Hoạt động đội nhóm, team-building hàng quý, hàng năm;
• Trợ cấp hằng tháng cho thực tập sinh;
• Trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập;
• Khả năng luân chuyển nội bộ: nếu nhân viên mong muốn chuyển sang văn phòng ở chi nhánh khác của AGS, công ty có thể xem xét tạo điều kiện bao gồm địa điểm văn phòng và bộ phận. Yêu cầu: thông báo trước 3 tháng và tuân thủ thủ tục nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hoàng Sâm, Số 260-262 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

