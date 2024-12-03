Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Đứng lớp đào tạo lý thuyết cho nhân viên mới của cửa hàng PHỞ 24

Đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới và kiểm tra kết quả đào tạo nhân viên

Các báo cáo liên quan đến công việc

Các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động

Yêu thích công việc đào tạo

Có thể di chuyển đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới

Định hướng theo ngành đào tạo hoặc F&B

Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Được hướng dẫn, đào tạo

Cơ hội phát triển trong ngành F&B

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

