Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Đứng lớp đào tạo lý thuyết cho nhân viên mới của cửa hàng PHỞ 24
Đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới và kiểm tra kết quả đào tạo nhân viên
Các báo cáo liên quan đến công việc
Các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động
Yêu thích công việc đào tạo
Có thể di chuyển đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới
Định hướng theo ngành đào tạo hoặc F&B

Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập
Được hướng dẫn, đào tạo
Cơ hội phát triển trong ngành F&B
Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

