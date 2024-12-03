Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Đứng lớp đào tạo lý thuyết cho nhân viên mới của cửa hàng PHỞ 24
Đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới và kiểm tra kết quả đào tạo nhân viên
Các báo cáo liên quan đến công việc
Các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động
Yêu thích công việc đào tạo
Có thể di chuyển đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới
Định hướng theo ngành đào tạo hoặc F&B
Yêu thích công việc đào tạo
Có thể di chuyển đến các cửa hàng để đào tạo nhân viên mới
Định hướng theo ngành đào tạo hoặc F&B
Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập
Được hướng dẫn, đào tạo
Cơ hội phát triển trong ngành F&B
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được hướng dẫn, đào tạo
Cơ hội phát triển trong ngành F&B
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI